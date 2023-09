Cetara, sigilli al lido gestito dalla in hoiuse del Comune: occupazione abusiva del demanio

«Occupazione abusiva in maniera permanente e continuativa di un arenile demaniale marittimo di 842 metri». Scattano i sigilli al lido Cetara. La particolarità: si tratta di uno stabilimento comunale, gestito da una società in house del Comune, l’azienda speciale Cetara Servizi e Sviluppo. Indagato il rappresentante legale dell’azienda, difeso dall’avvocato Carlo Di Ruocco. Nello specifico i sigilli hanno riguardato 134 ombrelloni, 268 lettini, un casotto in legno. È questo l’atto finale di una serie di denunce presentate, nel corso del tempo dal titolare di un altro lido della zona, Walter Figliola, rappresentato dall’avvocato Massimo Ancarola. Il provvedimento, a firma del pm Marinella Gugliemotti, arriva al termine della stagione balneare dopo che era stata contestata in una querela la concorrenza sleale. Anche se, la parte interessata dichiara di pagare regolarmente gli oneri di concessione demaniale.

Il provvedimento potrebbe inserirsi in un’altra inchiesta per la quale prima dell’estate era arrivata una proroga d’indagine, nella quale si ipotizzerebbero reati di abuso d’ufficio e che coinvolgerebbe alcuni uffici comunali. Per il momento, comunque, ombrelloni e lettini sono stati accantonati e sottoposti a sequestro giudiziario, bisogna ora vedere quale sarà il prosieguo delle indagini della procura.