Cosa fare a Napoli questo weekend: tutti gli eventi imperdibili dal 22 al 24 settembre

Napoli si prepara per un weekend ricco di attività ed eventi per tutti i gusti e le età.

Le mostre e gli eventi

Balloon Museum

A partire dal 22 settembre al 7 dicembre, gli spazi della Mostra d'Oltremare, ospiteranno il primo museo d'arte gonfiabile, che ospita tante installazioni ed opere di diversi artisti internazionali.

Il visitatore avrà la possibiilità di vivere un percorso interattivo che prevede il passaggio in diverse sale,in cui potrà non solo ammirare le varie opere ma anche immergersi in esse, tuffrsi in una piscinina di palline, vivere le emozioni delle opere immersive tra giochi di colore e spettacolari scenografie.

Grazie dunque all'approccio non convenzionale alla cultura, la mostra sarà in grado di attirare e far divertire sia adulti che bambini

Per informazioni e biglietti clicca QUI

Love Museum

Dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, il Palazzo Fondi a Napoli, ospiterà il primo Love Museum d'Italia : una mostra che celebra l'amore universale; infatti il visitatore potrà passeggiare tra varie stanze in cui troverà rappresentate tutte le diverse forme di amore: da quello per il cibo a quello per la famiglia, all'amore universale dell'amicizia o a quello per il proprio partner.

Sarà un'esperienza immersiva che consentirà al visitatore di vivere un'esperienza romantica e divertente: potrà trovarvi un tunnel di fiori rosa, un'altalena immersa nel verde tra farfalle colorate, una piscina in cui tuffarsi in un mare di palline colorate , la sala degli specchi dedcicata all'amore per se stessi.

Per informazioni e biglietti,clicca QUI

Premio corto Flegreo

In occasione della fase conclusiva della terza edizione del concorso dei cortometraggi ambientati nei Campi flegrei, il 23 settembre alle ore 19.30, al Rione Terra (Pozzuoli) saranno presentati al pubblico ,gli 8 corti finalisti, che saranno eccezionalmente proiettati all'aperto.

Inoltre, lo spettatore potrà godere della presentazione, fuori concorso, dei cortometraggi di “Before Design: Classic” e “LO Guarracino” del regista Matteo Gattore, premiato con il Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia.

Poggiomarino street food fest

L'evento avrà luogo dal 22 al 24 settembre dalle ore 20.00 alle 24.00, presso l'Area mercato comunale Mimmo Bonagura di Poggiomarino.

Due giorni dedicati al cibo di strada, con prodotti locali, nel rispetto della tradizione culinaria della nostra terra ma ci sarà anche la possibilità di assaggiare specialità culiinarie di altre nazioni.

Sarà un evento inclusivo in quanto prevede la presenza anche di uno stand di prodotti gluteen free.

L'evento sarà allietato con moomenti musicali : il dj set con Decibel Bellini e Foja live.

Sensazioni al Crepuscolo

A Bagnoli, il 23 e il 24 settembre, si svolgerà una nuova edizione dell'evento “Sensazioni al Crepuscolo” dalle 17:30 alle 19, è un'insieme di eventi organizzati e finanziati dal Servizio Cultura al Lido comunale di Bagnoli, riaperto dopo anni di chiusura.

Ha come obiettivo quello di sperimentare nuove idee per combaciare la valorizzazione della bellezza dei luoghi, con la musica ed i prodotti del territorio.

Infatti in entrambe le serate sarà possibile fare una degustazione di vini e godere di momenti musicali.

Gli appuntamenti: il 23 settembre si esibirà il gruppo «A Frasca» con un repertorio che varia tra Tarantella, le tammurriate e i canti a fagliola.

Invece il 24 settembre ci sarà Marina Bruno in Partenoplay con omaggi a Pino Daniele, Raffaele Viviani e tanti altri.

Giornate del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il 23 e il 24 settembre sarà possibile fare visite guidate,convegni ed altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura, ad un prezzo ridotto.

Inoltre per sabato sono in programma aperture serali dei musei statali. A Napoli, tra i tanti siti aderenti all'iniziativa ci sono anche Il Museo Archeologico Nazionale, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Cappella di Sansevero

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito della Direzione regionale Musei Campania (https://museicampania.cultura.gov.it/ ) e nelle pagine dedicate alla manifestazione sul sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/gep2023eventidiurni | https://cultura.gov.it/evento/gep2023aperturaserale)

Ricomincio dai libri

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023, torna a Napoli la Fiera del Libro che si terrà nell'Archivio di Stato.

La presentazione di “Ricomincio dai libri” si svolgeràn in diversi spazi dell'Archivio di Stato: il Chiostro dei Marmi in cui sarà possibile trovare le case editrici, Il Chiostro del Platano e nella sala Filangieri e dei Catasti in cui si svolgerà la presentazione dei libri.

Tanti saranno gli ospiti che vi parteciperanno, provenienti da tutta Italia: Maurizio De Giovann, Matteo Bussola, Francesco Piccolo, Licia Troisi, Viola Ardone e tanti altri.

Il teatro

L'opera «Beatrice di Tenda»

A più di sessant'anni dall'ultima rappresentazione, torna al San Carlo di Napoli «Beatrice di Tenda», l'opera di Vincenzo Bellini.

Sarà presentata in un'unica serata, il 23 settembre alle ore 19.00 e in una veste nuova : assumerà la forma di un concerto.

Tanti saranno gli attori presenti: rivestirà il ruolo da protagonista Jessica Pratt, accanto a lei Andrzej Filoonczyk e alcuni allievi dell' Accademia del cano lirico del San Carlo.