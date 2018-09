Mercoledì 26 Settembre 2018, 06:40

EBOLI - Scippi seriali in strada, un furto in chiesa e diverse auto danneggiate. Dopo le due anziane derubate sabato scorso, è stata scippata una donna disabile. L’episodio è accaduto in piazza della Repubblica lunedì scorso, di sera. La signora era sulla carrozzina per i diversamente abili. Il ladro le è arrivato alle spalle e le ha chiesto un euro. Pochi secondi dopo il malvivente si è lanciato sulla donna, le ha strappato la catenina ed è fuggito. La signora era in compagnia del marito, anche lui diversamente abile. Con loro c’era un’altra donna, C.S., lanciatasi all’inseguimento.«Ho chiesto aiuto alla gente in piazza - racconta - dopo cento metri di corsa abbiamo fermato lo scippatore che ha lasciato la catenina ed è fuggito». Ai carabinieri giunti in piazza della Repubblica è stato fornito un identikit preciso. Si trattava dello scippatore seriale. Nel fine settimana scorso, G.G. aveva derubato e ferito due persone anziane nei pressi della chiesa di San Bartolomeo. Le due donne hanno perso la catenina d’oro e hanno riportato abrasioni al collo.