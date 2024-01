Nocera Superiore, sorteggio per gli scrutatori con priorità a disoccupati e studenti

Scrutatori a Nocera Superiore: sorteggio con priorità ai disoccupati e studenti non lavoratori. È l’indirizzo rinnovato anche per il 2024 dall’amministrazione comunale del sindaco Giovanni Maria Cuofano per attivare la procedura della nomina degli scrutatori con modalità sociali per «dare un piccolo sostegno» alle persone che si trovano vivono una situazione di disagio.

«È una misura rivolta a quelle persone in difficoltà per dare un aiuto, seppur piccolo, a chi si trova temporaneamente senza lavoro – dichiara – Un altro indirizzo che abbiamo scelto di seguire riguarda la giusta rotazione, ovvero la possibilità anche per altri cittadini di poter accedere al sorteggio degli scrutatori e l’esclusione di chi ha già svolto tale funzione nelle ultime due consultazioni elettorali».

I requisiti sono i seguenti: che non abbiano svolto tale funzione nelle ultime due consultazioni elettorali; che abbiano presentato domanda entro il 20 febbraio 2024; che siano nella condizione di disoccupato e/o di studente non lavoratore.

La domanda, pena l’esclusione, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune.