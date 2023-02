Battipaglia: scuola Gatto, acqua dal tetto della palestra

Non c’è solamente la scuola “Fiorentino” a provocare continui esborsi al Comune di Battipaglia. Anche il resto del patrimonio edilizio scolastico, che l’Amministrazione sta provando ad ammodernare poco alla volta, continua a comportare spese più o meno onerose. Questa volta è toccato alla scuola “Gatto”, nel quartiere Stella.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato necessario eseguire un sopralluogo presso la palestra della scuola media dopo le segnalazioni pervenute dalla dirigenza dell’istituto. Il Dirigente scolastico, la dottoressa Cristina Sorgente, lamentava infatti «la presenza di vistose macchie di umidità in vari punti del succielo della palestra, nonché del torrino di una delle scale di accesso ai piani superiore e nell’area ingresso della scuola». Per questo, il Comune ha effettuato una verifica che ha individuato «diffuse infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terrazzo di copertura».

Per questo, si è reso necessario un intervento di “Manutenzione straordinaria copertura palestra e parte della scuola A. Gatto in via Cagliari, copertura palestra A. Menna in via Ravenna e scuola IV Circolo plesso via Cilento”. Opere per cui, stante l’impossibilità della società partecipata Alba di eseguire i lavori, è stato calcolato un importo di 19.500 euro oltre Iva. La scelta dell’operatore, quindi, è ricaduta sulla Giga Distribuzioni srl di Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Intanto, stanno proseguendo le attività propedeutiche alla realizzazione dei nuovi plessi scolastici. Per il progetto di “Demolizione con ricostruzione in situ della scuola dell’infanzia Ipi Stella”, quello di “Costruzione di un nuovo asilo nido quartiere Aversana” e quello di “Costruzione asili nido alla via de Regio - Quartiere Sant’Anna”, il Comune ha affidato il servizio di “Redazione delle Relazioni Geologiche” al dottor Luigi Mirabella di Battipaglia, che, per la somma di 10.624,49 euro complessivi si occuperà della redazione delle tre relazioni. In tal modo, il Comune potrà proseguire le attività dei tre progetti portando a casa un finanziamento, nell’ambito del Pnrr, di quasi 4,4 milioni di euro: 2,19 milioni per la scuola del quartiere Stella, 1,1 milioni di euro per ciascuno dei progetti del quartiere Aversana e Sant’Anna.