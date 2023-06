L’appello lanciato via twitter da Massimiliano Gallo è andato a buon fine. Ad aprile l’attore napoletano interprete di tanti ruoli di successo e della fortunata fiction sull’avvocato Malinconico, ha chiesto allo scrittore Diego De Silva che ha creato il personaggio di Malinconico, di rimettersi a scrivere per preparare la seconda serie: «Papà Diego De Silva, mi manchi. Mi manca Malinconico, il mondo di Malinconico, quindi affrettati a scrivere. So che sei già al lavoro per la ripresa di Malinconico, dobbiamo cominciare a girare presto». Detto fatto. La seconda stagione della serie tv su Malinconico si farà, le riprese inizieranno a settembre e avranno come location principale ancora una volta Salerno, con incursioni in Costiera amalfitana. La macchina organizzativa si è già messa all’opera, con la Film Commission Regione Campania, per arrivare preparata al ciak che durerà fino a fine dicembre.

Dopo il successo della prima stagione «Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso» andata in onda su Rai uno in prima serata in quattro puntate, dal 20 ottobre al 10 novembre, il set riapre ed anche con alcune novità: la principale è il cambio dietro la macchina da presa. Al posto di Alessandro Angelini arriva Luca Miniero, il regista che ha firmato tanti successi tra cui Benvenuti al Sud, la serie tv su Lolita Lobosco e nel 2019 Attenti al gorilla, film girato interamente a Salerno. Cambiano anche alcuni sceneggiatori: accanto a Diego De Silva, ci sono Pier Paolo Piciarelli, che ha scritto la serie su Imma Tataranni, Paola Mammini, autrice della sceneggiatura del film Perfetti sconosciuti, e Gualtiero Rosella, che era già tra gli autori della prima serie. Molto ampio il materiale su cui lavorare visto che i romanzi che hanno ispirato le vicissitudini umane e professionali di Malinconico andate in onda in tv, sono stati Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, ma i libri che De Silva ha dedicato alla figura dell’avvocato sono complessivamente sette.

«In questi giorni stiamo lavorando alla sceneggiatura e sono naturalmente molto felice, c’è un’ottima squadra – racconta Diego De Silva – In questa seconda serie ci saranno più riprese di esterni in Costiera amalfitana, ma la base sarà sempre Salerno. La novità principale del racconto è che Malinconico non starà più da solo nello studio ma si assocerà con l’avvocato Benny La Calamita». Gli spettatori hanno già visto La Calamita in tv e prima ancora i lettori hanno potuto conoscere e spesso sorridere del suo carattere. Collega di Malinconico, La Calamita è un personaggio completamente all’opposto dall’avvocato-protagonista: se Malinconico si barcamena nella professione aiutato solo dalla sua filosofia di vita, La Calamita ha una fortuna di base perché ha ereditato un ricco portafogli clienti dal padre che gli permette di vivere la professione con tranquillità e a volte anche con svogliatezza.

I luoghi che faranno da sfondo alla fiction e quelli dove saranno girate le scene principali, sono top secret ed ancora in via di definizione: gli organizzatori stanno cercando in questi giorni un appartamento ampio, con molte stanze, che potrebbe essere il nuovo studio di Malinconico. Nella prima serie era a Palazzo Genovese, al Largo Campo, ma il fatto che lavori in associazione con l’avvocato La Calamita ben più facoltoso di lui, potrebbe comportare un cambiamento di location. Nei giorni scorsi i primi sopralluoghi da parte del regista e dei produttori (Rai fiction con Viola Film) a cominciare dal luogo principale dove si muove Malinconico, cioè il tribunale. Nell’ex palazzo di giustizia «l’avvocato d’insuccesso» è comparso sin dalle primissime scene, con la sua immancabile borsa di pelle stretta al petto; lì è scattato l’idillio con Alessandra Persiano, l’avvocatessa più bella e corteggiata del tribunale.