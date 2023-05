Padula, semafori «smart» spenti da mesi: troppo lunghi i tempi d'attesa

Semafori «intelligenti» spenti da mesi. Accade nel centro storico di Padula. Non solo. Sono stati spenti pochi giorni dopo la messa in funzione perché sono risultati essere non proprio «smart». Qualche mese fa, occorre ricordare, sono entrati in funzione i nuovi dispositivi installati nel centro storico di Padula. Gli innovativi impianti semaforici, dotati di radar, avrebbero dovuto regolare, secondo le intenzioni di progettisti e soprattutto amministrazione comunale, il transito stradale in modo intelligente, evitando la formazione di ingorghi lungo le strade strette che non permettono il doppio senso di circolazione, in particolare in via Municipio e nelle piazze San Pietro e Sant’Angelo.

In realtà però hanno causato lunghe attese in quanto il cambio di segnale è programmato a 4 minuti. Troppo in un centro storico piccolo e non così tanto trafficato. «Abbiamo chiesto all’azienda che se ne occupa - ha spiegato la sindaca Michela Cimino - di ridurre il tempo di attesa a due minuti e siamo noi, ora, in attesa dell’intervento della società che gestisce i semafori per modificare il parametro.

Nel frattempo meglio lasciarli spenti». E così in attesa di ridurre l’attesa resta tutto spento. Anche l’intelligenza dei semafori.