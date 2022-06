Si sente male in strada e muore il cadavere resta a terra per ore in attesa del servizio funebre

Un uomo di 77 anni è morto in strada mentre guidava un camioncino, nei pressi dello stadio Vestuti. Qualcuno si è reso conto di ciò che stava accadendo e ha chiamato il 118. Nel tentativo, inutile, di rianimarlo, l'anziano è stato messo a terra, sull'asfalto dove è rimasto per ore in attesa che arrivasse il servizio di pompe funebri. I carabinieri della compagnia Salerno hanno chiamato i parenti e la figlia è immediatamente accorsa, restando a vegliare il corpo del padre fino all'arrivo del carro funebre.