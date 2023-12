«Una battuta, presidente», il nuovo libro sulla vita di Silvio Berlusconi

C’era una volta Silvio Berlusconi e il suo circo mediatico. Una vita, un film. Il set era via del Plebiscito, per vent’anni crocevia della politica. Ci passava tutto il mondo. Su quel marciapiede, simbolo della Seconda Repubblica, al civico 102, è cresciuta una generazione di giornalisti. Questo libro parte da lì, dalle fioriere di palazzo Grazioli che ora non ci sono più.

Attraverso gli occhi di chi ha vissuto quell'epoca, Vittorio Amato (Adnkronos) e Giovanni Lamberti (AGI), nelle pagine di «Una battuta, presidente», ripercorrono le tappe della vita di Berlusconi raccontando l’imprenditore, il magnate tv, il presidente del Milan, il politico, l’uomo, le sue manie, le sue passioni, i suoi vizi, le sue virtù, le sue paure. In vendita online e in tutte le librerie per Marlin Editore.

Successivamente alle presentazioni romane nelle prestigiose sedi del Senato e della Camera dei Deputati, il libro, sarà presentato, per la prima volta, in Campania, sabato 23 dicembre 2023, alle ore 17.30 a Cava de' Tirreni, nel Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni. Dopo i saluti di Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, Armando Lamberti, Consigliere delegato alla Cultura, Francesco Romanelli, Presidente dell'Associazione Giornalisti Cava-Costa d'Amalfi, con gli autori interverrà, Emiliano Amato, giornalista de’ Il Mattino.