Verranno restaurati i murales con i fondi ricavati da un calendario

Dal prossimo 10 al 31 maggio le storiche opere murali di piazza Risorgimento saranno restaurate, nell’ambito del progetto “SPES 2023”. Promosso dall’associazione a.DNA, presieduta da Mirko Pierri, il progetto ha visto un censimento di tutte le opere presenti a Battipaglia, come quelle di piazza Risorgimento che furono realizzate nel 1984, e nell’intera provincia di Salerno.

Per finanziare il progetto di restauro, che aveva già avuto inizio nel 2019 ma poi era stato bloccato dalla pandemia, è stato realizzato un apposito calendario, che mostra in undici scatti fotografici dell’artista Benedetto Battipede altrettante opere battipagliesi dipinte dal 1980 a giorni nostri.

Tra queste, il celebre Albero del Domani, realizzato all’artista Umberto Vota nell’ambito del festival internazionale “Teatro dei Ragazzi” ideato dal compianto Carmine Battipede, l’opera di El niño de las pinturas, realizzata nel 2014 sul muro della scuola elementare di via Stella quella di Millo dipinta sul muro della scuola media “A. Gatto” e molti altri lavori ancora. Su ogni scatto, poi, è presente un apposito QR-code che consente di accedere al lavoro di mappatura portato avanti da a.DNA, che conserva la memoria storica di questo patrimonio artistico.

Attraverso il progetto “SPES 2023”, oltre al recupero dei murales di piazza Risorgimento, è stata finanziata anche la realizzazione di una nuova opera «per raccontare e valorizzare l'identità storica della comunità di questo pezzo di territorio italiano». Una connessione tra passato, presente e futuro per conservare la memoria di ciò che è stato anche tra chi non conosce l’origine di queste opere.