Mercato San Severino, apre lo sportello amico della Gori

Taglio del nastro per Sportello Amico nel Comune di Mercato San Severino. Questa mattina è stato inaugurato lo sportello in cui è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato.

Grazie al protocollo d'intesa stipulato tra Gori (l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a circa un milione e mezzo di cittadini residenti in 75 comuni tra le province di Napoli e Salerno) e Amministrazione Comunale, i cittadini possono recarsi presso gli uffici il martedì dalle 9 alle 12.30 per gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.