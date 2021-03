Una strada per Gianni Agnelli, ad Agropoli scoppia la polemica

Il consigliere Comunale del Movimento Cinque stelle, Mario Pesca, ha chiesto all’amministrazione comunale di Argopoli di denominare una strada, una piazza o altro luogo pubblico della città di Agropoli a Gianni Agnelli.

“Gianni Agnelli faceva spesso approdo con il suo yacht ad Agropoli – ricorda Pesca – Iniziò questa frequentazione per rendere visita al suo precettore, Franco Antonicelli, che è stato un saggista, poeta e antifascista torinese. Uno dei maggiori esponenti dell’intellettualità piemontese di quel tempo. Franco Antonicelli venne inviato, negli anni trenta, in esilio proprio ad Agropoli. Città, la nostra, che egli continuò a frequentare per il resto della sua vita”.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Roccapiemonte, gli svaligiano il negozionella pausa pranzo: colpo... L'EPIDEMIA Vaccino Covid a Salerno:buona la prima al teatro Augusteo LA SICUREZZA La guerra degli autovelox nel Cilentol'ira dei residenti contro...

Non a tutti è piaciuta la proposta: molti cittadini la etichettano "Inopportuna". "Ogni cittadino dovrebbe riconoscersi in uomini e donne che hanno dato valore alla città in cui hanno vissuto e in cui tanti cittadini soprattutto giovani possano trarre esempio", dice invece l'ex vicesindaco Elvira Serra. L'amministrazione comunale non si è ancora espressa sul caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA