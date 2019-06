Venerdì 14 Giugno 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 07:17

Alunno picchiato dal compagno di scuola durante una gita. Qualche pugno in pieno viso che ha procurato contusioni al minorenne, che frequenta una scuola media statale ad Eboli, tanto che i genitori del ragazzino quando il figlio è tornato dalla gita lo hanno accompagnato in ospedale dove è stato medicato e giudicato guaribile in cinque giorni di prognosi. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi e i familiari del minore si sono rivolti alle forze dell’ordine ed hanno denunciato l’episodio. I genitori si sono recati anche a scuola per comprendere cosa è accaduto ma a quanto sembra il dirigente e anche i docenti che hanno accompagnato gli alunni alla gita scolastica erano all’oscuro di tutto. La vittima, invece, ha raccontato ai familiari di essere stato picchiato dal compagno che con fare da bullo non sarebbe nemmeno la prima volta che intimorisce i coetanei. Intanto, sono scattate le indagini per chiarire la vicenda ed appurare se i docenti abbiano responsabilità tenuto conto che non si sarebbero accorti che l’alunno è stato colpito dal coetaneo. Circostanze che dovranno appurare gli investigatori che hanno ricevuto la denuncia dei familiari. Ovviamente anche il dirigente scolastico ha avviato una sorta d’indagine per comprendere cosa è realmente è accaduto.