Invariato il tariffario della tassa di soggiorno per i turisti che nel 2024 metteranno piede a Salerno. Lo ha deciso la Giunta comunale con una recente delibera che farà sicuramente piacere ai tanti vacanzieri diretti nel capoluogo. Le Luci d’artista sono destinare a trainare il turismo invernale. Ma anche quello estivo ha contribuito in modo considerevole a far sorridere le casse comunali. A Salerno le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno rappresentano lo specchio di un turismo che diventa economia, lavoro e prospettiva per il futuro. Pochi numeri per fotografare l’andamento della tassa derivante dai pernottamenti e soggiorni di turisti e vacanzieri.

I NUMERI

Nel 2023 il Comune di Salerno ha fatto registrare un incasso record della tassa di soggiorno. Secondo la Ragioneria dello Stato, tramite il portale Siope, ammonta a 1 milione e 238.782 mila euro l’incasso dell’imposta di soggiorno riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione. Quasi raddoppiati gli incassi rispetto al 2022, quando furono incassati 833.224,65 euro. Nel 2021 l’incasso – secondo i report del Siope – fu irrisorio, di appena 84.709,16 euro, questo perché si registrò il peso del blocco alla circolazione turistica nazionale ed internazionale a causa della pandemia. Nel 2020 gli incassi della tassa di soggiorno non superarono i 433.037,65 euro. Dal 2019 al 2017, quindi prima della pandemia, gli incassi dell’imposta di soggiorno non hanno mai raggiunto l’ammontare del tesoretto di quest’anno. Nel 2019 la tassa derivante dai soggiorni dei turisti nel capoluogo ammontò a 812.916,40 euro; nel 2018 l’incasso fu di 1.014.439 euro, quindi in buona risalita, ma sempre inferiore al “bottino” del 2023 che volge a conclusione; nel 2017 le entrate dall’arrivo dei turisti furono di appena 730.449 euro. Risultati “entusiasmanti” dall’incasso della tassa di soggiorno secondo l’assessore al turismo Alessandro Ferrara. «Abbiamo raddoppiato gli incassi in modo eccezionale – dichiara Ferrara - Fare turismo significa portare economia e lavoro, ci dobbiamo credere sempre di più e dobbiamo tutti insieme fare un lavoro sempre di qualità portando alla nostra città tanto valore aggiunto». Ovviamente il bilancio degli incassi di quest’anno non tiene conto dei flussi di turisti che arriveranno nelle prossime settimane natalizie, quando in città si registrerà un aumento inevitabile di arrivi.

LE TARIFFE

Intanto c’è l’ok della giunta comunale alla conferma anche per l’anno 2024 delle tariffe per l’imposta di soggiorno. E dunque, per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l’imposta di soggiorno sarà pari a 4 euro al giorno per persona nel periodo dal primo ottobre 2024 al 31 gennaio 2025; si spenderanno 3 euro al giorno per persona nel restante periodo dell’anno: l’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Stando a quanto emerge dalla delibera, per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle l’imposta di soggiorno è pari a 3 euro al giorno per persona nel periodo dal primo ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, mentre sarà di 2 euro al giorno per persona nel restante periodo dell’anno.

Per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea), nonché, nei bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, l’imposta di soggiorno è pari a 1,50 euro al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025; la tassa sarà di 1 euro al giorno per persona nel restante periodo dell’anno. E infine, per i pernottamenti relativi a locazioni brevi, l’imposta di soggiorno è pari a 1,50 euro al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025; la tassa sarà di 1 euro al giorno a persona nel restante periodo dell’anno.