Laureana Cilento, trentenne assalito da un toro: ferite al torace e fratture, è grave

È ricoverato in condizioni preoccupanti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania un trentenne di Laureana Cilento rimasto gravemente ferito dopo un un attacco subito da un toro. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio nel centro cilentano. L'uomo è stato incornato dell’animale in circostanze ancora da ricostruire.

Il possente toro si trovava vicino al trentenne: all’improvviso, forse per un movimento brusco del ragazzo, è passato all’attacco, incornandolo. Pochi interminabili minuti per il ragazzo, finito nel mirino dell’animale diventato improvvisamente violento. L’uomo è miracolosamente sopravvissuto ma per le profonde ferite riportate nell’aggressione dell’animale ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei familiari. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha trasferito il malcapitato presso il presidio sanitario di Vallo della Lucania, dove è giunto in codice rosso. Le condizioni del ragazzo una volta giunto al pronto soccorso sono apparse subito gravi.

Il toro lo ha colpito più volte. Lo ha incornato prima ai glutei, poi al bacino provocandogli profonde ferite. Il trentenne è caduto a terra, finendo nuovamente vittima della ferocia dell’animale, che gli è passato addosso provocandogli diverse fratture al torace. Le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta tutta da chiarire la dinamica dell'incidente su cui indagano i carabinieri.