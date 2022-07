Turisti derubati in spiaggia, è accaduto a Castellabate

Furto in spiaggia ad Ogliastro Marina, nel comune di Castellabate. E' stata rubata una borsa con all'interno cellulari e chiavi dell'auto a dei turisti avellinesi in vacanza nel comune cilentano. L'episodio è avvenuto in uno stabilimento balneare.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che indagano sull'accaduto. I malcapitati hanno dovuto attendere l'arrivo di parenti con una copia delle chiavi dell'auto per poter ripartire. Purtroppo, non è un caso isolato. Anche in passato si sono verificati episodi analoghi su tutta la costa cilentana.