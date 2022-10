Vendemmia "coi piedi" per i bimbi di San Gregorio Magno

Tutti a pigiar uva con i loro piedini, come si faceva una volta. Il tempo della vendemmia, per i bambini dell'istituto comprensivo di San Gregorio Magno, è rappresentato da tradizioni che si ricordano, divertimento per viverle al meglio, racconti antichi che si tramandano. È per questo che il viaggio intorno al vino è stato pensato come un "viaggio intorno alle tradizioni, una esperienza ludica che unisce apprendimento e divertimento". L'iniziativa è stata della Pro loco di San Gregorio, organizzatrice della straordinaria Baccanalia, che ha voluto coinvolgere i bambini di quinta elementare in questa speciale vendemmia, grazie anche alla disponibilità della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Mariarosaria Cascio, dei proprietari della cantina Masullo, e di Francesco Trimarco, che hanno accolto i bambini e spiegato loro l'antica arte della vendemmia gregoriana.