Oltre 350 connessioni e centinaia di messaggi di giovani studenti provenienti dalle scuole di tutta la Campania per il primo seminario del ciclo di incontri “OrientamentoUNISA@home”, il nuovo format sperimentale dell’università di Salerno che intende realizzare l’incontro tra il mondo accademico e la scuola. Un’idea, promossa dal Caot (il Centro per l’Orientamento e il Tutorato), che si propone come una sorta di open day virtuale” in modalità webinar, per innescare quella «cooperazione necessaria» evidenziata dal rettore Vincenzo Loia nel suo saluto ai giovani, sorpreso dall’incredibile ed «inaspettata» interazione: «Il Caot svolge per l’ateneo un’attività preziosa di contatto e di cerniera con tutti gli istituti scolastici, che ci sostengono nel mantenere vivo un legame anche questa condizione particolare di Fase2 Covid».



Un dialogo incessante con la scuola, in quello che viene percepito come un momento di grande incertezza per il futuro, soprattutto per gli allievi che si apprestano alla maturità con l’imminente scelta del percorso di studi universitari, con l’avvicinarsi dei test d’ingresso. Unisa ancora una volta non si ferma e decide di arrivare nelle case dei ragazzi, come evidenzia la professoressa Ornella Malandrino, delegata all’Orientamento di ateneo, elaborando nuove strategie per comunicare con i propri giovani: «In questa fase di emergenza, molti ragazzi si avviano alla conclusione di un ciclo di studi ma devono anche fare una scelta consapevole. Noi università, con i nostri 81 corsi di studio, cerchiamo di arrivare nelle case di tutti, per capire come affrontare la vita universitaria e i test di accesso. Molti sono a numero programmato nazionale, si pensi a Medicina, e siamo in attesa del ministero per comunicare ai ragazzi l’iter di accesso. Poi abbiamo le prove per i corsi a numero programmato locale e quelli di valutazione, che verranno gestiti a distanza, attraverso piattaforme digitali messe a punto con il sistema nazionale. È un momento di incertezza, dobbiamo essere chiari».



OrientamentoUNISA@home si svilupperà in cinque seminari, fino a giovedì 14 maggio, dalle ore 15 alle 17 (escluso il week end), per presentare l’offerta formativa del prossimo anno accademico. Novità il nuovo corso di giurista d’impresa e la magistrale “Data Science” che sostituisce la vecchia informatica al DisaMis. L’obiettivo è quello di una scelta consapevole, per esplicare le proprie vocazioni ed attitudini personali. «La passione spinge, motiva e determina, verso il compimento di un percorso con risultati brillanti - Continua la Maladrino - La cultura è importante, per i ragazzi è fondamentale informarsi su quello che sognano di realizzare, conoscere, approfondire. La formazione deve essere continua, anche dopo l’università, con corsi di alta formazione. La cultura, la conoscenza va innovata: non avrà mai fine. La passione è formarsi, studiare, approfondirsi, mettere in discussione, coniugando saperi». «Ragazzi seguite i vostri sogni - conclude Vincenzo Auletta, delegato alla Didattica - Qualunque scelta facciate, impegnatevi al massimo». © RIPRODUZIONE RISERVATA