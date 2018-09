Martedì 25 Settembre 2018, 10:21

Vento forte, gazebo finisce scaraventato su un camion. Paura in periferia a Sarno, dove forti raffiche di vento stanno sferzando il territorio. Diversi i segnali stradali divelti, gli alberi sradicati. Le criticità più gravi si stanno registrando nella periferia di Foce, al confine con Palma Campania.Proprio in zona, alle prime luci dell'alba, un gazebo in ferro è stato completamente sollevato da terra e sbalzato su un camion in transito. Attimi di paura per i due camionisti a bordo che si è subito portati all'esterno del mezzo. Per fortuna nulla di grave, ma sono state allertate le forze dell'ordine a causa dei numerosi rischi sulle strade.