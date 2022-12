Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – diventa sponsor ed organizzatrice di Via Solidale, progetto benefico che consente, grazie al supporto logistico e operativo di L’Ipotenusa Onlus - gruppo di volontariato con sede a Salerno - a bambini e ragazzi in difficoltà, a disabili e persone con problemi di salute mentale di vivere esperienze uniche su tutto il territorio italiano.

Via Solidale consiste in diversi tour, sia in camper che in barca a vela, che - grazie a un gruppo di volontari e finanziamenti di esperienze on-the-road - consente a più di trenta ragazzi, disabili, persone con problemi di salute mentale accolti in comunità di tipo familiare, promosse dall’Ipotenusa, di conoscere e conoscersi percorrendo lo stivale per terra e per mare. Questa attività permetterà loro di vivere esperienze magnifiche mai vissute prima e costruire ricordi longevi nelle loro menti.

La prima di cinque tappe del progetto Via Solidale hanno avuto come destinazione Roma. Seguiranno altre tappe in diverse città e il culmine sarà una due giorni via mare sulla barca Gelsomina a Capri e Positano.

Finanza.tech, in qualità di Società Benefit, ha un obiettivo preciso: fare del Bene-fit, ovvero diffondere cultura ed educazione finanziarie tra le associazioni no-profit, migliorando le condizioni di coloro che sono più svantaggiati, aiutandoli e dando loro la possibilità di vivere esperienze positive ed educative. Sergio Occhinegro, responsabile d’Impatto ESG di Finanza.tech, afferma: «Lavorare a un progetto di solidarietà come quello di Via Solidale è al tempo stesso stimolante e coinvolgente, perché permette di aiutare gli altri e imparare preziose lezioni di vita».

L’Ipotenusa, a partire dal 1987, ha come obiettivo principale quello di promuovere e gestire esperienze di accoglienza in piccole comunità di tipo familiare che ospitano ragazzi, giovani e adulti con differenti fragilità, offrendo loro l’opportunità di vivere in pienezza una vita relazionale, sociale, culturale e lavorativa, conquistando, ove possibile, progressivi spazi di autonomia. Il presidente di L’Ipotenusa Paolo Romano, sottolinea: «Sono estremamente grato che Finanza.tech possa supportarci e collaborare con la nostra attività di volontariato in ambito sociale, offrendoci una concreta opportunità di integrazione e riscatto sociale in un segmento – quello culturale e turistico – dove una serie di cittadini sembrano essere esclusi apriori. Fondamentale aprire, anche in questi campi, una via solidale alle persone che vivono ai margini».