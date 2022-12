Natale, Abio Napoli in campo per regalare la magia del Natale ai bambini ricoverati

Donando un gioco o un libro ad Abio Napoli si regala la magia del Natale ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici. Questa iniziativa consentirà all’associazione per il bambino in ospedale Napoli di portare sempre più sorrisi ai bambini ricoverati e di continuare la sua mission che è “Giocare aiuta a guarire!”.

ABIO Napoli, da quasi 23 anni si occupa di sostenere e accogliere i bambini ricoverati e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. I volontari Abio si impegnano per rendere l'ospedale un luogo più a misura di bambino, attraverso il gioco, l'ascolto, l'allestimento di reparti accoglienti e colorati. Per aderire all’iniziativa si può scegliere una delle seguenti modalità: acquistare un giocattolo o un libro e consegnarlo o spedirlo presso la sede Abio in via Cilea, 165 oppure scegliere il giocattolo da donare dalla Lista dei desideri di Amazon, cliccando su www.abionapoli.org/dona-un-giocattolo/ e spedirlo alla sede Abio Napoli. Le prossime consegne di giochi e libri alle strutture ospedaliere sono previste nel periodo di Natale e dell’Epifania, per informazioni e per fissare un appuntamento per la consegna dei giochi è possibile contattare il settore ludico a ludico@abionapoli.org o la segreteria a 3492177673.

Nel periodo natalizio è possibile sostenere l’associazione anche con l’acquisto della pallina solidale Abio , con una donazione di almeno 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il settore comunicazione al numero 3478254436.