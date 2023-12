«Dona un gioco o un libro»: Abio Napoli per portare il Natale ai bambini in ospedale

Abio Napoli - Associazione per il Bambino In Ospedale -, è un'organizzazione di volontariato che da quasi 24 anni si occupa di sostenere e accogliere i bambini, gli adolescenti ricoverati e le loro famiglie.

L'obiettivo dell'associazione è rendere meno traumatica l'esperienza dell'ospedalizzazione, attraverso il gioco, l'ascolto e l'allestimento di reparti accoglienti e colorati. In occasione del Natale, Abio Napoli lancia una campagna per donare giochi e libri ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di 10 ospedali di Napoli e provincia in cui è attivo il servizio di volontariato Abio. I giochi e i libri donati saranno consegnati ai bambini dai volontari di Abio Napoli nel periodo natalizio.

Il gioco e la lettura sono attività fondamentali per la serenità dei bambini, ancora di più durante il ricovero ospedaliero. Per sostenere la campagna e contribuire a portare la magia del Natale nei reparti pediatrici è possibile donare un gioco o un libro in una delle seguenti modalità:

Acquista un giocattolo o un libro e consegnalo o spediscilo presso la sede Abio in via Francesco Cilea, 165 – 80127 Napoli (Na);

Scegli il giocattolo da donare dalla Lista dei desideri di Amazon di Abio Napoli,e spediscilo alla sede Abio Napoli.

Questa iniziativa consentirà ad Abio Napoli di portare sempre più sorrisi ai bambini ricoverati e di continuare la sua mission che è «Giocare aiuta a guarire!».

Le prossime consegne di giochi e libri alle strutture ospedaliere sono previste nel periodo di Natale e dell’Epifania. Inoltre, durante il periodo natalizio è possibile sostenere l'associazione anche con l'acquisto della pallina solidale Abio, con una donazione di almeno 5 euro.