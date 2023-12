La magia di Telethon, 70 barche veleggiano nel golfo

Oltre 70 imbarcazioni, appartenenti a tutte le classi, dai Minialtura ai classe zero, hanno partecipato alla regata per l'assegnazione del trofeo Telethon, organizzata dalla Lega navale di napoli. In una splendida giornata di sole, le imbarcazioni si sono date appuntamento davanti al Castel dell' ovo, dove il comitato di regata, presieduto dal commissario straordinario della Lega, Michele Sorrenti, affiancato da Salvatore Rollin, Gennaro ernano, Mario di monte e Monica di Franco, ha dato il segnale di partenza della gara. Si è optato per un percorso costiero fino a Capo Posillipo, anche per offrire uno splendido colpo d'occhio ai tanti napoletani e turisti che hanno scelto di passeggiare su via Caracciolo, approfittando del clima mite e della giornata festiva. Il vento debole ha creato qualche difficoltà ai partecipanti che hanno dovuto mettere in campo tutte le proprie abilità marinare per terminare la regata. Obiettivo, raccogliere fondi per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche da offrire alla fondazione Telethon. L assegno con le quote di iscrizione raccolte verrà consegnato alla Bnl di piazza dei martiri, il 16 dicembre alle ore 12, in contemporanea con la premiazione dei vincitori della regata.



«Siamo giunti, ormai, alla 26esima edizione del trofeo Telethon - sottolinea Michele Sorrenti, commissario straordinario della lega navale di Napoli - a testimonianza dell'importanza che riveste per noi questo appuntamento.

Crediamo nell' impegno per il sociale e siamo pronti a scendere in campo quando si tratta di iniziative con una finalità nobile come dare supporto alla ricerca scientifica».



Alla veleggiata anche Elisabeth, che il grande pubblico conosce per essere stata l'imbarcazione protagonista della serie “Mare fuori”, ma è il frutto di un restauro dagli “scugnizzi a vela” dell’associazione che si occupa dei ragazzi messi alla prova attraverso l’insegnamento dei mestieri del mare. Skipper Stefano Lanfranco, presidente della nascente Delegazione della Navale San Giovanni a Teduccio-San Giorgio con un equipaggio formato dai membri della Lega di San Giovanni e dell'associazione Peepul che insegna a persone con disabilità e non solo ad andar per mare con corsi specifici.

Il trofeo Telethon 2023 va alla classe più numerosa i Grancrociera ed è stato vinto da “La mia Piccola “ di Mario Vaccaro LNI Pozzuoli nelle altre classi vincono rispettivamente:

Classe Metrica “Orasi” di D. Pica LNI Napoli

- Classe Meteor Bloody Mary di Magliano-Affabile LNI Napoli

- Sportboat/J22 “Jolly Rogger” Allievi LNI Napoli

- Orc Regata Crociera “Patricia” di Domenico Buonomo LNI Napoli