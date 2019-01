Sabato 12 Gennaio 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 07:31

A maggio 2010, costrinsero con la violenza una ragazza di San Mauro Cilento a subire degli atti sessuali. Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del capitano Mennato Malgieri, hanno arrestato Pierpaolo Cilento, 48 anni; Valerio Martucci, 30 anni; e Daniel Guariglia, 34 anni; tutti residenti nel borgo collinare di San Mauro Cilento, con l’accusa di violenza sessuale. Sono stati i militari della stazione di Pollica, agli ordini del maresciallo capo Lorenzo Brogna, a dare esecuzione agli ordini di carcerazione, emessi dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania, a seguito della pronuncia definitiva della terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado di condanna a quattro anni di reclusione per i tre imputati cilentani.Gli arrestati, dopo tutte le formalità di rito, sono stati tradotti presso il carcere di Vallo della Lucania a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda risale al maggio 2010, quando i tre invitarono una loro compaesana a fare un giro in auto per recarsi nella vicina località costiera di Acciaroli. Ma dopo pochi chilometri, le cose andarono diversamente. I tre deviarono lungo una stradina di campagna. E qui, senza che la ragazza avesse possibilità di divincolarsi e scendere dall’auto, si consumarono abusi sessuali nonostante lei avesse tentato più volte di opporsi. La vittima resistette con tutte le sue forze, fino a gridare e a piangere per la disperazione. La vittima ha poi trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto quella sera. Infine comunque, fu costretta perfino a lasciare il suo paese.