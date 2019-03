Mercoledì 27 Marzo 2019, 06:40

Un rapporto logoratosi nel tempo e consumato per una serie di ragioni, tipiche di una dinamica di coppia, fino al dramma, con la violazione del corpo commessa e contestata alla persona con la quale la vittima aveva condiviso una parte della sua vita. Si è chiuso in primo grado, due giorni fa, dinanzi al collegio del tribunale di Nocera Inferiore, il processo nei confronti di un uomo di oltre 40 anni. L’accusa era quella di violenza sessuale, per la quale l’imputato è stato giudicato colpevole con una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. La vittima, come accade in certi casi, era proprio la moglie. La storia prende piede nel 2012, nel comune di Cava de’ Tirreni, chiusa con una sentenza dopo quasi sette anni da quei fatti. Le indagini della procura nocerina partirono dalla denuncia della donna, nella quale furono ripercorse tutte le circostanze che avevano portato la coppia alla decisione di separarsi. E non solo. Ai carabinieri furono esposti una serie di comportamenti violenti di cui si sarebbe reso responsabile quell’uomo. Atteggiamenti di sopraffazione, per futili motivi, fino ad un’accusa di violenza sessuale.