Paestum, al via la nuova stagione gastronomica di «Casa Coloni»

Casa Coloni, il ristorante gastronomico di Tenuta Duca Marigliano a Paestum, guidato dallo chef Luigi Coppola, inaugura la stagione 2022 con nuovi piatti e percorsi di degustazione. Un indirizzo da mettere in agenda ora, nella stagione più bella per visitare il Parco Archeologico e anche in occasione del prossimo Paestum Wine Festival che si svolge dal 18 al 20 marzo.

Casa Coloni è il ristorante all’interno di Tenuta Duca Marigliano, il piccolo e raffinato boutique hotel di 19 camere nato dal recupero di una residenza nobiliare di caccia del XIX secolo, a pochi passi dalle mura greche del sito archeologico, in via Tavernelle. Un’oasi di pace e bellezza, circondata da prati e giardini, alberi di agrumi, querce centenarie ed essenze mediterranee. I lavori di ristrutturazione hanno preservato e valorizzato l’architettura storica della dimora padronale: gli intonaci rossi, i portali in pietra chiara, gli archi e le volte, lo stemma gentilizio dove si legge la data di fondazione, 1882.

A guidare la cucina di Casa Coloni è Luigi Coppola, classe 1984, originario di Capaccio-Paestum. La sua ricerca si muove tra memoria e creatività, con un continuo studio sugli ingredienti, sulle ricette della tradizione cilentana e le tecniche di preparazione, a cominciare dal pane. Il pane, cotto nel forno a legna e realizzato con farina di ghiande, secondo un’antica usanza contadina, è il prezioso benvenuto dello chef: arriva in tavola avvolto da un filo di spago, caldo e profumato di buono. Un segno semplice, inequivocabile, che racconta in pochi gesti e tanto profumo la cultura locale e l’approccio dello chef.

«L’impasto nasce da un blend di farine di tipo 2 a cui aggiungo un 30% di farina di ghiande fatta da me direttamente con le ghiande raccolte dal nostro piccolo querceto » racconta lo chef. Il burro – rigorosamente da latte di bufala - che accompagna il pane è fatto come lo smen marocchino: fermentato, salato e aromatizzato. Una piccola produzione artigianale che ancora una volta racconta la dedizione dello chef e della sua giovane brigata.