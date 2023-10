Tre Bicchieri 2024, sono 22 i vini della Campania premiati da Gambero Rosso

Sono 22 i vini della Campania che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso.

Si parte con l’Irpinia, il bacino campano nel quale è sempre più possibile trovare dei bianchi folgoranti e dove le ultime annate sono state interpretate in maniera più che corretta, con il Fiano di Avellino che stacca un po’ il greco di tufo, ribadendo e rafforzando la sua essenza di grande bianco italiano.

Le altre note positive arrivano da alcuni territori sempre più alla ribalta: se i Campi Flegrei sono una scommessa già vinta, particolarmente interessanti stanno diventando la mediterraneità solare del Cilento e la presa vulcanica del Vesuvio. Anche il Sannio vive un ottimo momento con la sua Falanghina che spicca nel panorama regionale e nazionale e con l’Aglianico sempre più a fuoco.

A perdere terreno invece è una denominazione importante come Taurasi, che merita di essere trattata con più rispetto in futuro per recuperare i gradini persi.

Ecco i 22 vini premiati:

Campi Flegrei Piedirosso 2020, Contrada Salandra

Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella 2022, Cantine Astroni

Cilento Rosso Dellemore 2020, Casebianche

Costa d'Amalfi Ravello Bianco Selva delle Monache 2022, Ettore Sammarco

Falanghina del Sannio Guardia Sanframondi Vignasuprema 2021, Aia dei Colombi

Falanghina del Sannio Identitas 2022, Cantina di Solopaca

Falanghina del Sannio Janare Senete 2022, La Guardiense - Janare

Falanghina del Sannio Svelato 2022, Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno V. T. Libero 2019, Fontanavecchia

Fiano 2021, Pietracupa

Fiano di Avellino 2022, Di Meo

Fiano di Avellino Alimata 2021, Villa Raiano

Fiano di Avellino Le Grade 2022, Vinosia

Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Ris. 2020, I Favati

Fiano di Avellino Tognano Ris. 2020, Rocca del Principe

Greco di Tufo Cutizzi 2022, Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo Daltavilla 2022, Villa Matilde Avallone

Greco di Tufo Oikos Ris. 2021, Fonzone

Greco di Tufo Puddinghe 2022, Sanpaolo - Claudio Quarta Vignaiolo

Pian di Stio 2022, San Salvatore 1988

Taurasi Quattro Cerri 2019, Masseria Della Porta

Taurasi Ris. 2019, Donnachiara