I 100 migliori ristoranti d'Italia per il 2023: 13 sono in Campania

La guida ai migliori ristoranti italiani di 50 Top Italy ha rivelato i locali scelti per il 2023.

«Abbiamo suddiviso i migliori ristoranti della penisola – dichiarano i tre curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in tre classifiche contenenti cinquanta nomi ciascuna: grandi ristoranti, cucina d’autore e luxury. I grandi ristoranti senza limite di spesa e la cucina d’Autore con un limite di spesa intorno ai 100 euro. La categoria luxury, che presenteremo il 5 dicembre, comprende quei ristoranti di alto livello e con un servizio di standard elevato, presenti all’interno di hotel, relais, residenze di charme. Il tutto per avere un occhio attento alla spesa e alla tipologia di locale che si vuole scegliere e per essere quanto più chiari e diretti verso i consumatori».

Nella categoria cucina d'autore il primo posto è Zia Restaurant a Roma. La Campania è sul podio con Marotta Ristorante a Squille. In totale sono cinque su cinquanta i posti assegnati ai ristoranti campani: 3 Marotta Ristorante - Squille, 8 Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense, 12 Re Santi e Leoni - Nola, 13 Oasis Sapori Antichi - Vallesaccarda, 43 Contaminazioni Restaurant - Somma Vesuviana.

Sui grandi ristoranti di 50 Top Italy campeggia l'Osteria Francescana di Modena. La Campania compare per la prima volta al sesto posto, con Daní Maison a Ischia. In totale, su cinquanta posti, otto li hanno ottenuti ristoratori campani: 6 Daní Maison - Ischia, 10 Taverna Estia - Brusciano, 15 Krèsios - Telese, 25 La Torre del Saracino - Vico Equense, 34 Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia, 40 Il Faro di Capo d'Orso - Andrea Aprea - Maiori, 43 Palazzo Petrucci - Napoli, 49 Volta del Fuenti by Michele De Blasio - Vietri sul Mare.

«Una ristorazione italiana che soffre, che non ha perso creatività e smalto, ma che affronta dei costi di lavoro, energia e materie prime che sono più che raddoppiati negli ultimi mesi. Quest’anno abbiamo scelto di presentare la guida in varie fasi, dando tanto spazio al web e ai social per raggiungere un pubblico più vasto. Concluderemo la presentazione il 13 dicembre al teatro San Babila di Milano, consegnando tutti i premi, compresi quelli speciali, che metteranno un punto d’attenzione su quei professionisti che si sono distinti in qualche maniera nell’ultimo anno, scopriremo poi quali saranno i cinquanta migliori ristoranti italiani nel mondo, fuori dai confini nazionali. Siamo una guida giovane che si adatta alle esigenze dei consumatori» concludono i curatori.