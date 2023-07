Città della pasta a Gragnano: la tre giorni torna a settembre

Torna da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre "Gragnano Città della Pasta", l’evento giunto quest'anno alla ventunesima edizione. Le date sono state annunciate dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, che organizza l'evento in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania.

La manifestazione vedrà un calendario ricco di workshop, convegni, momenti di intrattenimento e show cooking, che contamineranno l’intera cittadina, per celebrare la Pasta di Gragnano IGP in tutte le sue declinazioni e forme. Tra gli appuntamenti in calendario il premio culturale “Gragnano Città della Pasta”, che sarà conferito a un personaggio che condivide i valori fondanti in cui si riconoscono i pastifici e che esprimono l’identità di Gragnano.