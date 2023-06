«La Fesseria» apre a Chiaia: urban art e comunicazione dissacrante

Nel cuore di Chiaia, borghese e bon ton, arriva con la sua carica irriverente La Fesseria, il cocktail bar icona della cultura street drink napoletana dal 2017. Al civico 20 di via Bisignano, a pochi passi dall’elegante Piazza dei Martiri, il nuovo locale si aggiunge alle due insegne di via Paladino, nel centro storico di Napoli, e punta a rafforzare il proprio messaggio: essere diversamente cool, creare comunità al di là di ogni genere e appartenenza, diffondere la cultura street, tra echi hip hop e nuovi linguaggi.

Mood optical, pareti nere e giallo fluo (i colori del brand), insegne luminose e wall painting d’autore, distillati ben in vista definiscono lo spazio: 140 mq su due livelli, tra cocktail bar e cucina. Dietro al bancone il team è giovane, scanzonato; la miscelazione cosmopolita è aperta alla sperimentazione. Street fusion la proposta di cucina che è la novità di questa terza apertura: formula tapas tra proposte local e internazionali come i tacos guacamole polpo e crauti, i Tequeños venezuelani, ma anche il baccalà mantecato e il raviolo ripieno di melanzane e ricotta. Gli interventi artistici su muri, porte e scale sono dello street artist Aldam, al secolo Andrea Scialò, napoletano di nascita, globetrotter per innata inquietudine, formatosi tra la Francia del Sud, l’Andalusia, la città di Lisbona, tra ambienti underground, studi di grafica e musica. Disruptive anche la comunicazione del brand: firmata dall’agenzia partenopea Dabliu Punk Marketing fa breccia per la vena decisamente irriverente, ironica, senza filtri, al grido dell’hashtag #stayfess.