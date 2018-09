Passione pizza, a Napoli l'evento Pizzerie d'Italia 2019

Giovedì 13 Settembre 2018, 10:25

Passione pizza. A Napoli il prossimo 20 settembre sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti: andranno in scena alcuni dei migliori pizzaioli italiani premiati dalla Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2019, giunta alla sesta edizione.Due i momenti: uno mattutino riservato alla stampa e agli addett del settore e l'altro serale aperto al pubblico con biglietto di ingresso.Per partecipare all’evento aperto al pubblico è necessario acquistare il biglietto (euro 20) o direttamente alla Città del gusto Napoli, oppure presso la sede dell’evento la sera stessa, o ancora online. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni: 081.3119801/13/05. Cell: 3381691727. L'evento serale si svolgerà dalle 19.30 alle 22.30 a Palazzo Caracciolo Napoli - MGallery by Sofitel in via Carbonara, 112. I maestri Pizzaioli presenteranno le loro creazioni in tranci. Una degustazione unica che vedrà protagoniste pizze al taglio e pizze al piatto (in abbinamento a Falanghina del Sannio Dop del Consorzio Tutela vini del Sannio), premiate dalla Guida con i Tre Spicchi, le tre rotelle e i premi speciali: tanti gusti, tanti stili a testimoniare la grande crescita del comparto pizzeria in Italia. La degustazione, inoltre, sarà accompagnata da eccellenze food del nostro territorio tra cui i Migliori Oli d’Italia premiati 3 Foglie dal Gambero Rosso.L’evento serale, come detto, sarà preceduto nella stessa giornata ma alle ore 11.30 e sempre a Palazzo Caracciolo, da un appuntamento riservato esclusivamente alla stampa e agli addetti ai lavori: la premiazione dei migliori pizzaioli d’Italia del Gambero Rosso con degustazione.