Ristoranti d'Italia 2024, la classifica del Gambero Rosso: Massimo Bottura e Niko Romito migliori chef, esclusi Cannavacciuolo e Barbieri

Quali sono i migliori ristoranti d'Italia? Gambero Rosso ha stilato la guida «Ristoranti d’Italia 2024»: sono 324 infatti le nuove insegne recensite, per un totale di 1485 locali sparsi in tutta la Penisola. Ventuno i premi speciali e quarantasette le Tre Forchette, ovvero i ristoranti che raggiungono il massimo del punteggio.

Le new entry

Sono sette le new entry, quasi tutte al Nord Italia: Guido di Serralunga d’Alba, l’Antica Corona Reale di Cervere, Del Cambio di Torino (che fanno salire il palmares piemontese ai più alti livelli), l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, l’Harry’s Piccolo di Trieste con le due eccezioni del Kresios di Telese Terme in Campania e il Pashà di Conversano in Puglia.

I migliori chef

Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.

I Tre Gamberi

Tre in più sono i locali che si aggiudicano i Tre Gamberi, che premiano le migliori trattorie italiane, per un totale di trentasei esercizi premiati con il massimo punteggio: le new entry sono Trattoria Visconti dal 1932 di Ambivere (BG); Agra Mater di Colmurano (MC) e Buatta Cucina Popolare di Palermo.

Un'insegna si aggiunge invece alle dieci che prendono la massima classificazione per i Wine Bar, ovvero le Tre Bottiglie: è Innocenti Wines di Poggibonsi (SI).

I Tre Mappamondi

Infine, i Tre Mappamondi, che premiano la cucina di contaminazione, contano due nuovi ingressi: Ba restaurant di Milano e Kohaku di Roma. Due le birrerie eccellenti, Baladin Open Garden di Piozzo (CN) e Nidaba di Montebelluna (TV).

Cuoco Emergente

Il Cuoco Emergente 2024 è Arianna Gatti di Forme Restaurant, Brescia.

Abruzzese d'origine, classe 1991, Arianna è già stata premiata nel 2020 dalla guida Identità Golose come “Migliore sous-chef” quando era nel team del Miramonti l’Altro.