Concorso prof scuola secondaria, bando per 30.216 posti docenti: requisiti per partecipare e prove

Concorso straordinario per i prof della scuola secondaria. In dirittura d'arrivo il bando da 30.216 posti di docente. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023 il decreto di autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento dei nuovi insegnanti. Pubblicazione prodroma a quella del bando vero e proprio.

In arrivo quindi le procedure concorsuali per il reclutamento di 21.101 docenti su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Ecco i requisiti per partecipare, come saranno articolate le prove e quindi come prepararsi.