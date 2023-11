Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, il giallo degli ex fidanzati scomparsi: l'auto diretta verso l'Austria, qualcuno copre la fuga?

L’auto di Filippo Turetta potrebbe aver superato i confini per proseguire la sua fuga all’estero. La Fiat Punto nera svanita nel nulla da sabato sarebbe stata avvistata l’ultima volta ieri mattina alle 9,30 a San Candido, in Alto Adige, in direzione Austria. Non vi è certezza, è bene precisarlo, che l’auto al momento più ricercata del Paese abbia effettivamente lasciato l’Italia, ma comunque le autorità hanno diramato l’alert anche alle forze di polizia estere e, in particolare, a quelle austriache. È l’unica notizia, al momento, sulla vicenda dei due ex fidanzati scomparsi: Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo (Venezia), e l’ex fidanzato Filippo Turetta, anche lui 22 anni, di Torreglia (Padova). Decine le segnalazioni arrivate in questi giorni nelle caserme del Triveneto. Molte però si sono rivelate infondate. I passaggi finora confermati parlano di un tragitto di quattro giorni attraverso tre regioni fino ad arrivare al confine con l’Austria.

