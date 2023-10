Lecce-Napoli in sette meme: il Gabri Veiga di Cimitile, The Weeknd e i Kvaramhen battono il Lecce volley club

Come è strana la vita, eh? Un attimo prima stai vivendo la più grande catastrofe dai tempi dell’ammutinamento gattusiano, con il tuo presidente indagato, il tuo miglior giocatore che ti elimina dai social dopo che l’hai paragonato a una noce di cocco e il tuo gioco che ha la stessa qualità della pizza margherita all’estero, un attimo dopo ricominci a rifilare quattro gol a qualsiasi squadra si piazzi sulla tua strada e persino quelli di Madrid in maglia bianca iniziano a sentire un po’ di ansietta. Ma vuò verè che il Napoli è sempre stato qui, forse solo dormiente come noi la domenica mattina? Assurdo. Bando alle ciance, passiamo subito alla carrellata di meme partorita dagli artisti della presa per il culo sui social dopo le quattro sfogliatelle rifilate al Lecce (però pure i pasticciotti so’ buoni, lo ammettiamo).