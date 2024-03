Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince la Via Crucis con quasi 4 milioni di spettatori, malino Canale 5. Sempre bene Quarto Grado

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 29 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dal Rito della Via Crucis su Rai 1 alla prima puntata di "Se potessi dirti addio" su Canale 5, passando per il documentario su Eleonora Abbagnato su Rai 3, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Rai 1, trionfa la Via Crucis

È stato il Rito della Via Crucis il programma più seguito dagli italiani venerdì 29 marzo 2024. Con 3.940.000 spettatori e il 20.5% di share, il tradizionale appuntamento del venerdì santo ha vinto la serata, battendo Canale 5 e tutti gli altri canali.

Canale 5, Garko non convince

Secondo posto per Canale 5, che con la prima puntata di "Se potessi dirti addio" ha totalizzato 2.851.000 spettatori con uno share del 16.9%. Non un ottimo risultato per il quinto canale.

Rete 4, Quarto Grado piace sempre

A chiudere il podio ancora una volta "Quarto Grado". Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato infatti il terzo più visto della serata, con 1.185.000 spettatori e l'8.6% di share.

Gli altri canali

A seguire, su La7 "PropagandaLive" ha totalizzato 894.000 spettatori con il 6.6% di share, mentre su Italia 1 "Animali fantastici – I crimini di Grindelwald" ha raggiunto 822.000 persone (5.1% di share). Chiudono la classifica Rai 2, che con "Jungle Cruise" ha conquistato 805.000 spettatori (4.7%) e Canale Nove, che con "I Migliori Fratelli di Crozza" ha radunato 585.000 spettatori (3.3%). Ultimo posto per Rai 3, che con "Eleonora Abbagnato. Una stella che danza" ha conquistato 522.000 spettatori e il 2.9% di share.