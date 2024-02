Sassuolo-Napoli 1-6 in dieci meme: è iniziato il Calzonismo. Osimhen bomber e magazziniere

Se state attraversando un periodo difficile, pensate al povero mister Emiliano Bigica: pensava di dover affrontare il Napoli di Calzona, invece si è trovato di fronte quello di Spalletti. Belli, vincenti e indomabili: gli azzurri travolgono il Sassuolo con la forza di uno tsunami - uguale a quello che si è abbattuto sul terreno di gioco del Mapei Stadium - e tornano finalmente a sorridere.

Ha segnato Rrahmani, criticato non poco. Poi è stato Osimhen-show, preso di mira dalle contestazioni mentre era in Coppa d’Africa, giudicato distratto. E quindi Kvaratskhelia: doppietta “alla Kvaratskhelia” per tornare a sorridere, lui che pareva stesse deludendo più di tutti. Insomma, da qui alla prossima partita dovremmo ricoprire la città di cartelli e cartelloni con su scritto «scusate». Ma se una rondine non fa primavera, una rete aggiustata non fa magazziniere. Oppure sì? bho, chiedere a Victor, che forse ultimamente sta frequentando troppo Tommaso Starace. Meglio così, caro il nostro bomber: nella vita bisogna sempre avere un piano B.

Detto ciò, amici e amiche dei meme, ci teniamo a comunicarvi che restano pochi posti sul carro Calzona, che ci porterà a scalare la classifica e riprenderci non solo l’Europa, ma anche il tricolore. Poi non dite che non vi abbiamo avvisati.