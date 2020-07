Al Bano, Gianni Morandi fa visita all'amico e pubblica la foto di gruppo: «Ci ha accolto insieme a Loredana». Non è un mistero che il cantante pugliese sia tornato insieme alla Lecciso. I due vivino nella tenuta di Cellino San Marco, dove oggi hanno avuto una visita speciale. Gianni Morandi, in vacanza nel Sud Italia con la sua Anna, ha fatto tappa anche in Puglia dopo una gita a Matera, e ha pubblicato sui suoi social la foto di gruppo.

«Sette luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità», ha scritto l'artista emiliano sulla sua pagina Facebook.

Gianni Morandi sta documentando e condividendo con i followers le sue vacanze nell'Italia meridionale. Con il consueto entusiasmo pubblica quello che vede e gli incontri che fa.

