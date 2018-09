Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: Storie Italiane parte col botto

Partenza lanciata per Eleonora Daniele al primo appuntamento stagionale con. In copertina gli ultimi sviluppi della vicenda di, che secondo il programma di Raiuno si sarebbero riavvicinati sentimentalmente, al punto che a breve potrebbero tornare insieme dopo la lite e la separazione.Poi Sandra Milo alle prese con dei problemi economici con i suoi oltre 70 anni di carriera. A seguire tanta cronaca, con la vicenda di un santone e di una setta che coinvolgeva delle ragazze, e una seconda parte del programma dedicato all'intervista a tu per tu di Eleonora Daniele con l'ospite. Durante la trasmissione anche il collegamento con Elisa Isoardi, agli ultimi preparativi prima della Prova del Cuoco.