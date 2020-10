Aldo Montano di nuovo papà: «Mia moglie Olga Plachina aspetta il secondo figlio»

Aldo Montano sarà di nuovo papà. Dopo la nascita della prima figlia, Olimpia, nata circa 3 anni fa, ora la moglie Olga Plachina è di nuovo incinta.

A 41 anni è di nuovo pronto a diventare papà, anche se lui e la moglie non conoscono ancora il sesso del futuro nascituro: “Non sappiamo ancora – ha fatto sapere Aldo a “Chi” - Se sarà maschio lo chiameremo Mario Junior. La prima esperienza ci aveva messo un po’ in subbuglio, ma questa volta stiamo vivendo l’attesa in modo più razionale e siamo più pronti. Penso che sia vero il detto: “Un figlio ti cambia la vita, mentre due te la stravolgono”. Io mi sento già abbastanza “stravolto” adesso. Olimpia è una bambina deliziosa, ma è vivacissima, ci tiene molto svegli, sia di giorno sia di notte”.

Quando ha conosciuto la futura moglie, non si immaginava che l’avrebbe reso padre di due figli: “Ricordo che mi trovavo ai Campionati mondiali di scherma a Mosca (nel 2015). Me la presentò un’amica comune e ci siamo scambiati il numero a una festa organizzata dopo le gare. Una volta rientrato in Italia, abbiamo iniziato a sentirci per telefono, poi ci venne l’idea di una vacanza insieme che però tardai a organizzare”.

“Lei non stette ad attendermi più di tanto e, per tutta risposta, mi cancellò dai social. Ero in lista nera. Quando mi sono visto “cancellato”, in me è scattato qualcosa, volevo riconquistarla, ma ho dovuto faticare parecchio. Ho contattato parenti, amici comuni e alla fine, dopo mesi, ho recuperato… In un certo senso ci ha saputo fare, è stata furba".

