Montano: «Giochi nel 2021? Spero a ottobre, ho 42 anni...»

Proto per la quinta olimpiade, ma non ci sono certezze. Solo speranze per Aldo Montano. «Sono in chiusura di carriera. Spero che i Giochi si facciano a ottobre, perché ho 42 anni e se dovessero slittare al 2021 al peggio ancora al 2022 vado troppo in là». Aldo Montano, olimpionico della sciabola, aspetta di sapere quando si disputeranno le Olimpiadi di Tokyo, che si avviano al rinvio a causa del Coronavirus. «È giusto rimandarle a data sicura per salute e sicurezza di tutti, me ne farò una ragione nel cas. La problematica mi pare grave, lunga e faticosa. Lo sport ora passa in secondo piano». Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA