Arisa, il fidanzato la molla. Lei s'infuria e risponde così: «Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui...»

Arisa, il fidanzato la molla. Lei risponde così: «Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui...». Ieri, la notizia inaspettata della rottura tra la cantante lucana e il fidanzato Andrea Di Carlo che ha rivelato: «Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero state le dichiarazioni di Arisa a Domenica In. In un'intervista al settimanale Oggi, Di Carlo - manager della cantante - ha spiegato di aver annullato le nozze: «A Domenica In hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex. Era rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n'è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l'anello».

Oggi, a stretto giro, è arrivata la risposta piccata di Arisa. In un'intervista al Corriere della Sera, la cantante ha replicato così: «Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi 'o me, o tutto il resto'. Sono una donna molto indipendente. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff , tante persone attorno a me. E lui non voleva 'condividermi' con nessuno».

