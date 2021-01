Belen incinta, arriva la reazione di Stefano De Martino. «Non l'ha presa bene...»

Da giorni si rincorrono voci su una presunta seconda gravidanza di Belen. La showgirl argentina sarebbe incinta del fidanzato Antonino Spinalbese. Al momento i due futuri genitori (?) non hanno confermato, ma i rumor sono sempre più insistenti.

L'indiscrezione sarebbe arrivata anche all'orecchio di Stefano De Martino, ex marito di Belen e papà di Santiago. Secondo alcune fonti, Stefano non l'avrebbe presa bene. D'altronde, lui e la conduttrice argentina sono stati insieme fino alla scorsa primavera e chissà che il ballerino non avesse intenzione di riconquistarla.

Se la notizia della gravidanza fosse confermata, sarebbe la fine per la storia tra Stefano e Belen. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 09:55

