Belen Rodriguez ammette: «Non sono single, con Stefano era giusto riprovarci»

Belen Rodriguez ha iniziato da un po' di tempo una nuova storia d'amore lasciandosi alle spalle la relazione con Stefano De Martino, naufragata per ben due volte. «Sono molto serena, è lecito che una famiglia ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare», dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.

Nonostante le delusioni, crede ancora nei sentimenti: «Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato».



Sul lavoro e sul suo impegno aracconta: «Non smetto mai di stupirmi. Credo di essere molto fortunata a far parte di questo show, prima forse lo capivo meno, ora apprezzo veramente tanto il mio lavoro. Le ore spese sul palco mi rendono felice perché questo lavoro mi dà tantissima adrenalina». E sulla mancata conduzione delspiega: «All’inizio si ci sono rimasta male perché volevo farlo, con il senno di poi invece era giusto così. Vorrei fare cose diverse».

A volte pensa a cosa farebbe se potesse tornare indietro: «Forse cambierei delle cose. La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua». Quello che l'ha fatta soffrire di più è stato essere vittima di revenge porn: «Ancora adesso non l’ho superata. È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata ‘chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla. Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti. È veramente psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono sei ricco, sei famoso quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore? Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?».

Spende anche qualche parola per Fabrizio Corona: «L’ho amato e so che mi ha amato tanto anche lui. Ogni volta che dice una cosa lo fa solo per avere i titoli delle copertine, quell’uomo deve mettersi l’anima in pace ma non so se accadrà mai». Oggi ammette di non essere single, è legata allo stylist Antonio Spinalbanese, di 25 anni. E tra vent'anni si vede in una bella casa in campagna: «Magari in mezzo alla natura con tanta musica, vino e amore però scalza, senza tacchi».

