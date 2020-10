Belen Rodriguez, l'ira del fidanzato contro i paparazzi: abbassa il finestrino e lancia una bottiglia

L'ira funesta del nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese, si abbatte contro i paparazzi che li "pizzicano" in giro insieme a Milano. I due erano usciti per un giro in centro in notturna e, mentre erano nella loro auto, si sono innervositi per le attenzioni ricevute da parte dei fotografi, a cui Spinalbese sembra non essere abituato quanto la showgirl argentina. L'hair stylist ha improvvisamente abbassato il finestrino e in preda alla rabbia, ha scagliato una bottiglia di vetro contro di loro.

La Rodriguez sembra guardare senza particolare preoccupazione la scena, dopo essere salita in macchina. I due sembrano ormai inseparabili dopo la fine (per la seconda volta) del suo matrimonio con Stefano De Martino. Ad inizio estate la modella ha avuto un flirt, velocemente finito, con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, a cui sono seguite voci di “avvicinamento” con Michele Morrone. Stefano De Martino invece, dopo il sospetto tradimento alla rodriguez con Alessia Marcuzzi, è stato recentemente sorpreso in una vacanza in barca assieme a una ragazza di nome Fortuna.

Ultimo aggiornamento: 16:55

