Caterina Balivo in vacanza a Capri: spunta un messaggio misterioso sui social

Si torna sempre dove si è stati felici. Dopo un anno di fatiche, Caterina Balivo si gode finalmente le ferie in Campania, dove nel 2014 convolò a nozze con il manager finanziario Guido Maria Brera. Come da tradizione, la conduttrice si è recata a Nerano per un tour della Costiera Amalfitana con la piccola Cora per poi fare tappa a Capri.

Caterina Balivo, messaggio misterioso sui social

La conduttrice ama tenere aggiornati i suoi follower quando è in trasferta da qualche parte nel Mediterraneo, ma senza rivelare troppo. Da qui l'idea di lanciare un misterioso messaggio dalla sua barca mentre costeggia il profilo dell'Isola Azzurra con la figlia.

«Nerano Capri. Chi ha seguito le mie storie capirà» scrive l'enigmatica Caterina. Che cosa avrà voluto dire? Per scoprirlo non resta che marcare stretto il suo profilo, certi che presto lascerà qualche indizio.