Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser. Il suocero svela: «In arrivo il quarto nipote»

Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha conosciuto l’attuale fidanzato durante un’edizione del Grande Fratello Vip e ora i due starebbero per diventare genitori, come ha confermato il papà di Ignazio, l’ex ciclista Francesco Moser.Da tempo si parla di una gravidanza di Cecilia, che ha trascorso il lockdown da coronavirus nella casa di famiglia del compagno a Trento, dimostrando dal social di apprezzare molto il tipo di vita nettamente più bucolica rispetto a quella metropolitana di Milano. Aveva fatto sapere di voler metter su famiglia e ora, stando alle parole del padre Francesco Moser il suo sogno si sarebbe avverando: «Questo sarà il quarto nipote che arriva – ha fatto sapere intervistato da “DiPiù” - Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio».E infatti nessuna conferma arriva da Ignazio e tantomeno da Cecila, che in tema di famiglia aveva fatto sapere: «Non ho mai nascosto – ha fatto sapere in un’intervista a "Chi” - il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui».