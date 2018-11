Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez-Ferragni, ecco i primi post su Instagram della nuova coppia social

Mercoledì 7 Novembre 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano i Ferragnez. Asia Argento e Fabrizio Corona, l'amore è al tempo delle conferme con i primi post su Instagram della nuova coppia, dedicati l'uno all'altra e viceversa. Quella che è nata sembra si stia trasformando in poco tempo nella nuova coppia social, pronta a sfidare l'imbattibile duo Fedez-Ferragni. Il primo capitolo è partito proprio in queste ore. Dopo la foto del bacio che ha portato alla luce la relazione tra i due e le varie reazioni della famiglia e del mondo dello spettacolo, sono loro stessi a mandarsi «messaggi» attraverso Instagram.Prima Fabrizio Corona ha pubblicato nelle sue stories un video di Asia Argento che canta e balla «All eyes on me». La risposta dell'attrice non si è fatta attendere con un repost nelle sue stories che mostrano la foto di Fabrizio Corona accompagnata da un messaggio che non lascia dubbi «I want to be with you» (Voglio stare con te, ndr), con tanto di cuore a fare da cornice.