Cristiano Ronaldo, il calciatore sorprende la compagna Georgina con un portagioielli da 124 mila euro

«Sono senza parole» così Georgina Rodriguez commenta l'ultimo regalo ricevuto dal compagno Cristiano Ronaldo: un portagioielli dal valore commerciale di 124 mila euro. La modella e influencer ha postato su Instagram una foto in cui mostra il dono in tutta la sua maestosità.

Dalla foto postata, il portagioielli sembra essere vuoto: che sia il preludio dei tanti gioielli che Georgina ricevererà per riempirlo? Nel portagioielli ci sono delle minute valigie, utili per i viaggi che la coppia si concede frequentemente in giro per il mondo.

Ma questo non è l'unico regalo destinato a Georgina. Il divo del calcio si è concesso, di recente, una Bugatti Centodiceci, per arricchire il suo parco auto. L'auto, dal valore di 10 milioni di euro, è in edizione limitata e sarà consegnata a Cristiano nel 2022: di essa, sono stati prodotti solo 10 modelli in tutto il mondo.

L’automobile è stata definita “un’opera d’arte”, capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 2.4 secondi. Dalla nota casa di produzione automobilistica, Cristiano ha già acquistato altri modelli di auto: una Chiron, brandizzata con le sue iniziali, una Veyron e una La Voiture Noire, auto ritenuta la più costosa mai costruita.