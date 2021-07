Dayana Mello risponde via social a Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò ha confidato in una recente intervista di un "bacio rubato" da parte della sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip: la notizia ha avuto un grosso eco nelle rete e Dayane Mello ha deciso di prendere parola con un video sfogo su Instagram.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati